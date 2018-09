Prevenzione sismica, "Diamoci una scossa": l'iniziativa in 5 piazze Siracusane

Toccheranno cinque piazze di 4 comuni siracusani la manifestazione dal titolo Diamoci una scossa, domenica 30 settembre, in occasione della prima giornata nazionale della prevenzione sismica. L'obiettivo dell'evento è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cultura della prevenzione sismica

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Inarcassa, dal Consiglio nazionale degli Ingegneri e Consiglio nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento protezione Civile, della conferenza dei Rettori università italiane e Rete dei laboratori universitari di Ingegneria sismica. Nelle piazze i professionisti dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa a cui potrà essere richiesta, in modo gratuito, una visita informativa per una prima valutazione del rischio dell’immobile.

“E’ una iniziativa che ha una valenza nazionale – spiega il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, Sebastiano Floridia – ma nella nostra provincia ha un’importanza notevole per le ferite ancora visibili del terremoto del 1990. Siamo un territorio ad alto rischio sismico e la prevenzione può e deve essere la nostra carta vincente”

Il tour:

- Siracusa

Largo XXV Luglio 10-13; 17-20; Piazza Santa Lucia 10-13

- Augusta

Piazza Duomo 10-13; 17-20

- Palazzolo

Piazza del Popolo 10-13; 17-20

- Rosolini

Piazza Giuseppe Garibaldi 10-13; 17-20