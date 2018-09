Siracusa, oggi il Consiglio comunale: approvata solo una mozione, domani si torna in Aula

Tre variazioni di bilancio e altri tre punti all'ordine del giorno: refezione scolastica, Asacom e trasporto alunni, e servizio informatico.

Questi i nodi che saranno affrontati domani in Aula consiliare a Palazzo Vermexio dove, dopo la seduta di questa mattina, si riunirà nuovamente il consiglio comunale alle ore 18.

Oggi approvato solo una mozione, di cui il primo firmatario Salvatore Castagnino, che impegna l'Amministrazione all'attivazione del servizio di refezione scolastica. “L'atto - ha detto tra l'altro Castagnino - è del 3 agosto ed ancora, ad oggi, il servizio non è partito. Abbiamo il dovere di venire incontro alle esigenze della cittadinanza: si sarebbe potuto agire per tempo, magari attingendo a quel fondo di riserva del Sindaco che invece è stato utilizzato diversamente”.

Resa immediatamente esecutiva la delibera di variazione di bilancio per le spese correlate al censimento.