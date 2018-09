Siracusa, domenica operatori turistici russi in città

Saranno undici i Tour Operator in visita a Siracusa sabato 29 Settembre 2018 in qualità di rappresentanti delle più qualificate agenzie russe specializzate nel turismo outgoing.

A organizzare l'evento il Presidente degli albergatori siracusani, Giuseppe Rosano.

“Abbiamo rivolto il nostro invito – commenta il Presidente Rosano - a professionisti del settore provenienti dai vari circondari federali della Russia invitandoli a visitare la nostra città con l’obiettivo di mettere in risalto le bellezze paesaggistiche del nostro territorio e con esse la valorizzazione del comparto enogastronomico, unitamente al patrimonio archeologico, artistico e culturale. Lo scorso anno i russi che hanno soggiornato a Siracusa sono stati quasi 20 mila, il 6% del totale pernottamenti stranieri. L’accresciuta potenzialità dell’offerta turistica con ottimi alberghi a quattro e cinque stelle di recente apertura, sarà un ulteriore stimolo per gli operatori russi a convogliare nuovi flussi turistici su Siracusa. Nel corso della visita verranno formalizzati accordi contrattuali che, a partire dal 2019, consentiranno di rilanciare il traffico incoming di viaggiatori di nazionalità russa con l’offerta di pacchetti soggiorno e servizi di accoglienza rivolti a una fascia di clientela medio-alta, alta. Colgo l’occasione per rilevare, inoltre, come diversi Paesi affacciati sul bacino mediterraneo, quali Egitto, Tunisia e Turchia, precedentemente penalizzati dalle minacce terroristiche e dall’instabilità politica, tornano oggi alla ribalta con grande forza, offrendo pacchetti settimanali con volo e soggiorno in alberghi a cinque stelle compreso, a prezzi low-cost tali da sbaragliare la nostra offerta. Questo nuovo scenario impone un vigoroso rilancio dei nostri punti di forza nel panorama dell’offerta turistica internazionale tali da rappresentare agli occhi del viaggiatore un’alternativa valida e seducente alle strategie di costo attuate dai nostri vicini”.

All'incontro sarà presente anche l’assessore regionale al Turismo, Sandro Pappalardo.