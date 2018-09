Canicattini Bagni, finanziamento per manutenzione e completamento lavori del plesso Mazzini

La Regione siciliana ha pubblicato il decreto di finanziamento di 39.996,61 euro, pari all’80% del costo dell’intervento di complessive 49.995,77 euro, per i lavori di manutenzione straordinaria e completamento del terzo piano della Scuola Elementare, plesso Mazzini, dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni.

Entro 30 giorni dalla notifica del Decreto saranno appaltati i lavori che dovranno essere conclusi entro 20 giorni dalla consegna degli stessi.

"In questo modo - assicura il Sindaco Marilena Miceli – si potrà completare il trasferimento delle classi della Scuola Media interessata a breve dai lavori di adeguamento antisismico, il cui progetto ha superato lo scoglio regionale, collocandosi in graduatoria al 22° posto su 390 Comuni, e quindi nella fascia di garanzia, considerato che il fondo a disposizione è di ben 270 milioni di euro (il 40% del quale destinato alle ex Province). Graduatoria che è stata trasferita dalla Regione al MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la decisione finale"