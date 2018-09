Avola, in casa hashish, marijuana e piante di canapa: arrestati

Arrestati in flagranza di reato, ieri pomeriggio, due fratelli avolesi, Corrado Caldarella 47 anni, e Daniele Caldarella 44 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo una serie di indagini, i Carabinieri, ritenendo fosse verosimile l'attività di spaccio legata ai due, hanno perquisito l'abitazione dei due.

Nell'appartamento hanno rinvenuto circa 165 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana, 12 piante di cannabis indica in infiorescenza dall’altezza media di circa 60 centimetri, semi della stessa pianta e materiale per la pesatura ed il confezionamento delle dosi di stupefacente.

I due sono stati tradotti ai domiciliari.