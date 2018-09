In prima assoluta nazionale a Rosolini il film “Cor Jesus mecum est” basato sulla di Madre Carmela Aprile

Sarà proiettato in prima assoluta nazionale a Rosolini, venerdì 28 settembre 2018 alle 20 in Piazza Garibaldi, il film “Cor Jesus mecum est” basato sulla storia della vita di Madre Carmela Aprile, del regista Roberto Luis Garay, prodotto da Sintesi Cinematografica-Rosolini e TF20 Produccion - Buenos Aires in collaborazione con la Cablevision di Buenos Aires .

Il film scaturisce nel 2012 da Nicola Forino (presidente di Sintesi Cinematografica e Direttore della Fotografia), a cui si associano subito il Regista e Direttore Roberto Luis Garay e Paolo Di Gabriele (Coordinatore della Produzione e Responsabile del Set), dando vita al Progetto e portandolo avanti con caparbietà in mezzo a molteplici difficoltà, sospinti da una incrollabile Fede proprio come Madre Carmela Aprile che, per mezzo di essa, riuscì a far erigere il Santuario del Sacro Cuore su cui è basato il film. In seguito al progetto aderiscono e partecipano il prof. Enzo Di Lorenzo e Francesco Ragogna Responsabili della Direzione d’Arte. Il film nella sua narrazione s’intreccia con la storia vera di Madre Carmela Aprile, che è nel cuore dei Rosolinesi e dei Siciliani, anche di quelli sparsi per il mondo. Madre Carmela Aprile rappresenta l’anima viva della sicilianità ed è percepita e invocata come figura materna che emerge in modo sincero, intenso e autentico.