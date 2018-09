Avola, accoltellata questa mattina una donna di 47 anni: la Polizia ha già una pista

Omicidio questa mattina ad Avola, in via Savonarola. La vittima è una donna, Loredana Lo Piano, 47 anni, infermiera nel reparto di oncologia dell'Ospedale di Avola.

Sta conducendo le indagini il Commissariato di Polizia di Avola.

La donna intorno alle 7.30 avrebbe aperto la porta al suo assassinio che l'ha accoltellata più volte. Ad avvertire la polizia è stata la figlia. Inutili i soccorsi. Nel corpo della donna è stata trovata la lama del coltello, mentre il manico è stato rinvenuto nei pressi dell'abitazione.

Gli agenti del commissariato sarebbero già sulle tracce dell'assassino.

"Siamo sconvolti. Quanto accaduto stamattina è veramente un dramma che ha scosso non solo me, ma l'intera comunità avolese" - commenta la notizia il sindaco Luca Cannata - "Tutta la città si stringe attorno al dolore per la scomparsa di Loredana Lopiano. Oggi è il giorno delle lacrime e della richiesta di giustizia. Lasciamo che le Forze dell'Ordine facciano il proprio lavoro, portando alla luce fatti e colpevole di un gesto tanto violento, quanto folle".