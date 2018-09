Primo allenamento greco oggi per l'Ortigia, domani in vasca ad Atene

Comincia domani alle 18 l'avventura dell'Ortigia Siracusa nel gruppo D di Euro Cup. Oggi il primo allenamento greco per arrivare pronti alla partita di domani che si disputerà ad Atene; in serata rifinitura nella piscina di Hydra. Da domani sarà coppa e per il debutto, il sorteggio, ha assegnato ai siracusani i serbi del VK Nais. Dalla squadra di Nis l’Ortigia pescò Zivko Gocic, nella stagione 2004-2005.

Il secondo match, sempre alle 18, sarà sabato contro i quotati montenegrini del Primorac.

Il concentramento greco, dal quale usciranno due squadre per il turno successivo, domenica sera, 30 settembre, alle 19.30, contro i padroni di casa del Ydraikos.

"Saranno tre giorni importanti per la società e per tutti noi – ammette il tecnico siracusano Stefano Piccardo – È un appuntamento storico per l’Ortigia e l’esordio europeo per tanti di noi. Dovremo superare l’aspetto emozionale ed entrare in vasca convinti come sappiamo. Abbiamo molti giocatori d’esperienza, ma pochi tra di loro hanno potuto assaporare l’atmosfera di una coppa internazionale. Giochiamo contro tre squadre che hanno notevole tradizione continentale e questo, naturalmente, peserà a loro favore. I ragazzi, comunque, si sono preparati bene per questa avventura che cercheremo di onorare nel miglior modo possibile".