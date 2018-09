Siracusa, un gruppo di consiglieri chiedono di spostare la biblioteca comunale all'Urban center

Chiedono di trasferire la biblioteca comunale all'Urban Center i consiglieri comunali: Andrea Buccheri, Michele Buonomo, Salvatore Costantino, Rita Gentile, Carlo Gradenigo, Pamela La Mesa, Enzo Pantano, Laura Spataro e Franco Zappalà

"Una struttura nuova, facilmente raggiungibile rispetto a Ortigia, che ben si presta ad attività di consultazione, come aula studio per gli studenti e sala per mostre ed esposizioni. - scrivono in una nota - In quest'ottica andrebbe valutato anche il recupero e trasferimento di parte del vecchio Archivio Storico Comunale da riproporre proprio, nell'ambito dei locali dell'Urban Center. L'obiettivo è la diffusione della cultura in tutta la città a iniziare dalle aree più periferiche. L'Urban Center e le biblioteche di quartiere rappresenterebbero in tal senso i centri nevralgici a disposizione delle numerose associazioni, studenti e cittadini".