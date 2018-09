Siracusa, allerta meteo: pericolo per l'Uragano Mediterraneo

E' allarme per l'Uragano Mediterraneo che si sta sviluppando nel mar Jonio e, in particolare nella giornata di domani, potrebbe toccare anche Siracusa.

Secondo l’europeo ECMWF si muoverà addirittura verso la Sicilia, raggiungendo la zona di Siracusa e provocando venti impetuosi e piogge torrenziali su gran parte del Sud Italia e in modo particolare nelle aree joniche di Calabria e Sicilia. Secondo l’americano GFS, invece, il Medicane rimarrebbe più al largo in mare aperto, lambendo la Libia e abbattendosi poi Sabato 29 Settembre sulla Grecia con una traiettoria meno malvagia per il nostro Paese, ma comunque pericolosa soprattutto per i litorali jonici di Calabria e Sicilia.