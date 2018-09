Siracusa, la Responsabilità Sociale d'Impresa: il manifesto di Confindustria

Prima tappa nel Mezzogiorno a Siracusa per il manifesto elaborato da Confindustria sulla Responsabilità Sociale come elemento vincente per la competitività delle Impreso. Il documento sarà presentato lunedì alle 9.30 nelle sede di Confindustria Siracusa, da Rossana Revello Presidente del Gruppo Tecnico Responsabilità Sociale d'Impresa di Confindustria.

Partendo dal Patto di Responsabilità Sociale per Siracusa e dalla felice intuizione di creare coesione sociale tra diversi portatori di interesse per puntare ad uno sviluppo sostenibile del territorio, daranno la loro testimonianza e racconteranno le loro esperienze in tema di Responsabilità Sociale le aziende Buzzi Unicem, Erg, Eni, Sasol Italy e Tozzi Green.

Presente anche l'Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Girolamo Turano.