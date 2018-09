Cassaro, Insieme per il futuro chiede le dimissioni del Presidente del consiglio

Il gruppo consiliare di minoranza Insieme per il futuro chiede le dimissioni del Presidente del consiglio comunale di Cassaro.

"Il Comune di Cassaro - scrive il gruppo in una nota - come tutti ben sappiamo è stato dichiarato il dissesto finanziario, Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Randone “Fantasma” in quanto sempre assente ai consigli comunali, nella passata legislatura ha ricoperto l’incarico di Assessore al Bilancio, riteniamo quindi che ha delle responsabilità per questa grave situazione che si trova L’Ente. La legge stabilisce che il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l’intero consiglio, ne tutela la dignità ed i diritti e, nell’esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità. L’Avv. Randone forse ha dimenticato i ruoli del suo compito vale a dire di garantire l’agibilità politica alle minoranze nei lavori del consiglio, la sua assenza totale oramai ha creato una situazione al limite ormai presente da tempo".

Il gruppo inoltra anche un'interrogazione al sindaco: "Quanti tecnici esterni hanno avuto l’incarico da questa Amministrazione Comunale? - chiede il gruppo - In caso a quanto ammonterebbe la spesa che dovrebbero sostenere i cittadini di Cassaro?"