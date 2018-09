Siracusa, Hyperloop: CasaPound critica M5s, spunta uno striscione

Anche a Siracusa, così come nelle altre province siciliane, è apparso un manifesto di CasaPound che recita "Hyperloop a 5 stelle: e la minchiata diventa supersonica".

La critica si riferisce alla proposta del Movimento 5 Stelle di realizzare un treno Hyperloop, progetto che in via teorica consentirebbe di arrivare da Palermo a Ragusa in 20 minuti.

"Siamo contenti che il Movimento 5 Stelle manifesti interesse ed apprezzamento per il Futurismo di marinettiana memoria che in Sicilia espresse grandi esponenti come Pippo Rizzo - dichiara CasaPound in una nota - ma ci chiediamo se, a furia di fare politica in rete, i futuristi a 5 stelle abbiano perso il contatto con la realtà".

"Chiunque può constatare che la rete ferroviaria siciliana è rimasta invariata, e forse anzi peggiorata, in confronto ai tempi della sua realizzazione: ovvero in pieno ventennio fascista - continua CasaPound - sarebbe il caso, dunque, di tornare con i piedi per terra e fare i conti con le 11 ore che separano Trapani da Catania in treno con un biglietto dal costo di 20 euro".

"Che sia l'ennesima sparata da Alice nel Paese delle Meraviglie come la distopica mozione che i 5 stelle hanno presentato a Trapani per imporre una dichiarazione di antifascismo a chiunque voglia scendere in piazza? - conclude CasaPound .