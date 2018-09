Avola, omicidio questa mattina in via Savonarola: la vittima è una donna

Si è consumato questa mattina un omicidio ad Avola, in via Savonarola. La vittima è una donna, un'infermiera di 47 anni, la quale sarebbe stata uccisa sull'uscio di casa.

Sta conducendo le indagini il Commissariato di Polizia di Avola.

La donna intorno alle 7.30 avrebbe aperto la porta al suo assassinio che l'ha accoltellata più volte. Ad avvertire la polizia è stata la figlia. Inutili i soccorsi. Gli agenti del commissariato sarebbero già sulle tracce dell'assassino.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)