Siracusa, proclamato lo stato di agitazione dei pulizieri

Stato di agitazione dei lavoratori dell’appalto pulizie del Comune di Siracusa. La protesta è stata indetta dalla Filcams Cgil a causa della mancata convocazione del tavolo richiesto dalla Filcams oltre all’organizzazione del servizio che viene ritenuta dal sindacato "approssimativa".

Oltre alle rimostranze sulla riduzione del monte ore settimanale, i problemi denunciati dalla Filcams riguardano il subappalto che starebbe creando non pochi problemi ai lavoratori, visto che negli stessi stabili del Comune di Siracusa operano sia la CM Service che La Perla, ditta che opera in subappalto.

“Del progetto tecnico presentato dalla CM Service che le ha permesso di vincere l’appalto - scrive il segretario della Filcams, Stefano Gugliotta - ad oggi non si è realizzato assolutamente nulla, a partire dalle 6 squadre che dovevano operare per la messa a regime del servizio oltre che a supporto dei lavoratori dell’appalto. Oggi in caso di assenza del personale, si pretende che gli stessi pulizieri devono sostituire gli assenti nel medesimo orario di lavoro a discapito della qualità del servizio da rendere alla committenza".

Con la proclamazione dello stato di agitazione i lavoratori non effettueranno le sostituzioni che, rientrando nel medesimo orario di lavoro, non sono remunerate.