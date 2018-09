Siracusa, D’Ignoti Parenti eletto nuovo segretario Femca Cisl

E' il siracusano Emanuele D’Ignoti Parenti, 55 anni, siracusano, è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Ragusa Siracusa, eletto all'unanimità, questa mattina, dal consiglio generale.

L'avvicendamento al vertice avviene dopo 9 anni di attività di Sebastiano Tripoli.

D’Ignoti Parenti, sposato e padre di due figli, è un dipendente della Sasol spa. Dirigente sindacale da venti anni, componente della segreteria territoriale e aggiunto di Tripoli, è responsabile regionale del settore Chimica della Femca Sicilia.

Emanuele D'Ignoti Parenti sarà affiancato da Luca D’Elia e Vincenzo Moretto.

"La Femca Cisl è, da sempre, un sindacato aperto al confronto – ha detto Emanuele D’Ignoti Parenti – Continueremo a guardare alla difesa dei lavoratori, al lavoro e al rispetto dei contratti e dell’occupazione, alla sostenibilità sociale delle imprese e al rispetto delle regole ambientali. Come sindacato continueremo a curare il rapporto con la popolazione che, senza travalicare ruoli, deve essere un elemento di dialogo sul territorio per intercettare criticità e risolvere i problemi. Il sindacato, in questa particolare epoca, - ha aggiunto il nuovo segretario generale dei Chimici della Cisl Ragusa Siracusa – deve continuare a svolgere il proprio ruolo ma con un occhio attento alla sostenibilità. Viviamo in una realtà industriale che, tra Siracusa e Ragusa, resta tra le più grandi del paese e d’Europa. È un polo importante per il Pil territoriale e continueremo affinché ulteriori investimenti rilancino l’area. È, sindacalmente parlando, un momento assai importante per l’industria siciliana e siracusana, naturalmente. La presenza contemporanea di Nora Garofalo alla guida della Femca Cisl nazionale e l’arrivo del nostro Sebastiano Tripoli nella struttura nazionale, fa sì che la Sicilia e quest’area siano rappresentate al meglio e abbiano l’attenzione che esige grazie alla profonda conoscenza di entrambi."