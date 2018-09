Siracusa, inchiesta "Firmopoli": il gup decide per 12 rinvii a giudizio

In 12 rinviati a giudizio dal gup di Siracusa, Andrea Migneco, nell'ambito dell'inchiesta "Firmopoli". L'accusa è di falso ideologico per presunte false sottoscrizioni di 13 liste partecipanti alle elezioni elettorali del 2013.

Tra coloro che saranno processati con il rito ordinario il 17 settembre del 2019 c'è l'ex sindaco Giancarlo Garozzo, il vice presidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico, l'ex assessore alle Politiche sociali, Emanuele "Liddo" Schiavo, gli ex consiglieri comunali Luciano Aloschi, Sebastiano Di Natale, Natale Latina, Riccardo Cavallaro, tre funzionari pubblici, Ignazio Leone, Salvatore Gianino ed Ettore Manni, due ex consiglieri provinciali, Sebastiano Butera e Nunzio Dolce.

Non saranno, invece, processati gli ex consiglieri Salvatore Sorbello, Vittorio Anastasi e l'ex presidente della Provincia di Siracusa, Armando Foti, ai quali nei mesi scorsi erano stati notificati gli avvisi di conclusione indagini.