Siracusa, trasporto studenti: via alle domane per la scuola dell'obbligo

E' stato riattivato, dall'assessorato alle Politiche scolastiche, il trasporto per gli studenti della scuola dell'obbligo.

Il servizio sarà espletato dall'Ast, per le zone raggiunte dal servizio pubblico, e da altra azienda per quelle non servite e che riguardano: Isola-Carrozzieri, Terrauzza, Arenella, Ognina, Fontane bianche, Santa Teresa, Spinagallo e zone limitrofe, campagne di Cassibile, Rigiliffi e Tivoli.

I moduli da compilare si possono scaricare dal sito del comune e presentare le richieste agli uffici di via Nino Bixio 1.