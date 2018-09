Augusta, lite in pizzeria: ubriaco aggredisce Carabinieri

E' scoppiata ieri sera in una pizzeria ad Augusta, una lite che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.

Da una prima ricostruzione, pare che l'augustano R. S. V., 35 anni, celibe, operaio, pregiudicato, in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcoliche sarebbe andato in escandescenza arrivando anche a minacciare i Carabinieri.

Il 35enne è stato segnalato all'Autorità competente per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale