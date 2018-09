Siracusa, rinasce Villa Reimann: luogo di godimento culturale

Villa Reimann, sito rilevante di Siracusa, rinasce a nuova vita. Si sono resi necessari 2 mesi di intenso lavoro da parte dei volontari del Comitato Save Villa Reimann, del Fai e del Consorzio Universitario Archimede, che ha sede nella Villa, e alla fine, quadri, suppellettili, reperti archeologici, arredi, insomma tutto il prezioso patrimonio custodito nei magazzini, sono stati ricollocati al posto in cui si trovava nelle stanze della Villa quando Christiane Reimann viveva lì.

Tutto anche grazie al supporto importante fornito dall'amministrazione comunale, che ha rispettato gli impegni presi.

Da questo momento parte la nuova stagione di Villa Reimann, per la quale si prevede in futuro la destinazione di nuovi corsi universitari, di eventi culturali e eventi espositivi.

La villa, e tutto ciò che conteneva, fu, infatti, donata alla città di Siracusa da Cristiane Reimann nel 1976 con lascito testamentario che ne disponeva anche l'utilizzo e che era chiaramente orientato verso le "attività formative e culturali di elevato interesse culturale".

Dopo aver riportato la villa com'era una volta, restano ancora due sogni da realizzare per i componenti del Comitato Save Villa Reimann: "Adesso che la Villa è venuta fuori da decenni di abbandono e incuria - afferma Marcello Lo Iacono - vorremmo che fosse consegnato a Siracusa il Premio Internazionale Cristiane Reimann sull'Infermieristica, che viene assegnato ogni 4 anni a chi si è distinto nella professione; e poi vorremmo valorizzare il Giardino esotico di Villa Reimann attraverso un gemellaggio con l'Orto Botanico di Copenaghen, in Danimarca, che ha dato i natali a Cristiane Reimann".