Siracusa, sorpresi con 200 chili di limoni rubati: arrestati

Bloccati dai Carabinieri, a bordo di un furgoncino, con 200 chili di limoni sistemati in sacchi di juta, ritenuti rubati.

A finire in manette per furto aggravato Marco Cavaleri, 50 anni, operaio siracusano pregiudicato, e Massimo Iembo, 55 anni, operaio siracusano con precedenti.

La refurtiva è stata restituita al proprietario dell'azienda agricola, i due sono stati chiusi ai domiciliari.