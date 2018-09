Documenti falsi e truffa, ricercata in Polonia: era latitante a Noto

Avrebbe venduto ad una donna dei documenti falsi al fine di espatriare in Inghilterra dove, sempre dietro pagamento, avrebbe assicurato alla donna un posto di lavoro.

A finire in manette Krzciuk Lidia Stanislawa, cittadina polacca 59 anni, arrestata dai Carabinieri per falso e truffa.

Secono la ricostruzione degli inquirenti, Krzciuk Lidia Stanislawa avrebbe truffato una società finanziaria ottenendo il prestito di una ingente somma di denaro producendo delle buste paga contraffatte, falsificando infine il passaporto col quale ha oltrepassato il confine per sottrarsi all’arresto e rifugiarsi a Noto, in una contrada di Testa dell'Acqua.

Il mandato di arresto europeo era stato emanato il 10 dicembre 2015. La donna adesso si trova nel carcere di Piazza Lanza a Catania.