Siracusa, in Aula domani il Consiglio comunale: 6 punti all'ordine del giorno

Sei punti all'ordine del giorno da trattare domani, giovedì 27 settembre alle 10, tra cui due variazioni di bilancio per le spese correlate al censimento ed alla spedizione degli avvisi di accertamento per Imu e Tari.

Sul tavolo anche due mozioni, la prima a firma del consigliere Castagnino sul servizio di refezione scolastica, e la seconda a firma del consigliere Muccio sulle tematiche del lavoro. Ed ancora un atto di indirizzo per la creazione di un capitolo di bilancio destinato a fondo spese per il cimitero; ed un ordine del giorno sulle tematiche degli asili nido.