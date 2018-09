Rosolini, gli uffici della Pubblica Istruzione trasferiti in via Tobruk

E' stato completato, questa mattina, il trasferimento degli uffici comunali della Pubblica Istruzione dal Plesso di via Manzoni (secondo piano) alla Sede del Palazzo Comunale di via Tobruk (ex scuola elementare).

Da domani, quindi, tutti i servizi saranno operativi presso la nuova sede.

Ad annunciarlo è il responsabile del Settore, dott. Salvatore Covato.