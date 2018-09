Canicattini Bagni, il Comune a la Caritas firmano un protocollo d'intesa

E' stato firmato ieri dalla Caritas Diocesana e dal Comune di Canicattini Bagni un Protocollo d'intesa con l’obiettivo di analizzare il fenomeno delle povertà, nel contempo, aprire un confronto tra le parti rispetto a specifici casi e situazioni, in occasione dei quali è stata appurata una comunione di intenti e la volontà ad avviare una sinergica e stabile collaborazione.

"Ringrazio la Caritas e Don Marco Tarascio – ha sottolineato il Sindaco Marilena Miceli – per la sensibilità dimostrata nei confronti della comunità canicattinese e per questa opportunità che apre ad una fattiva collaborazione e cooperazione con i nostri Servizi Sociali, sulla base di specifiche strategie e programmi e nel rispetto dei rispettivi ruoli, in un momento nel quale il disagio sociale diventa rilevante, in particolare nella nostra Regione, a causa del lavoro che manca, di prospettive future per i nostri giovani e il taglio delle risorse destinate proprio a dare risposte ai bisogni delle fasce più deboli delle nostre comunità. Una sinergia ed una stabile collaborazione tra due soggetti che da sempre operano nel sociale, che coinvolgerà anche altri soggetti che in questi anni hanno lavorato e continuano a lavorare nel territorio proprio nel settore sociale, diventando “buone prassi” e modello negli interventi per le fragilità sociali e le fasce più vulnerabili".