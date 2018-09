Palazzolo Acreide, riparte la stagione sportiva per la Polisportiva Akrai

Ricomincia la stagione di pallavolo per la Polisportiva Akrai . Gli allenamenti cominceranno lunedì 1 ottobre nella palestra di via Milano.

Confermati i dirigenti: Delfo Risuglia come presidente, Veronica Gallo come vice, Sebastiano Puglisi alla segreteria; confermato, anche, lo staff tecnico: sono Elisabetta Gallo e Francesca Giucastro. Tutta l'attività per quest'anno è rivolta al settore giovanile con miniatleti da 6 a 12 anni, che si cimenteranno prima in vari lezioni ed allenamenti di Volley S3 e poi prenderanno parte alle manifestazioni organizzate dal Comitato FIPAV Monti Iblei.