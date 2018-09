Sistema Siracusa, corruzione: arrestato un ex carabiniere

E' stato arrestato dalla Guardia di Finanza, nell'ambito dell'inchiesta Sistema Siracusa, un ex carabiniere, all’epoca dei fatti in servizio all’Aisi (l’Agenzia per la sicurezza interna). L'uomo si era dimesso lo scorso luglio, quando fu sottoposto a perquisizione.

L’indagine ha portato a febbraio scorso all’emissione di misure cautelari nei confronti di diversi soggetti, tra i quali anche magistrati e consiglieri di Stato.