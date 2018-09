Rosolini, domenica La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

Si tiene domenica la prima “La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica” alla quale anche il comune di Rosolini ha aderito.

L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento della Protezione Civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, per favorire una cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del territorio Nazionale.

“In Piazza Garibaldi – afferma l’Assessore Di Stefano - come in altrettante 300 Piazze Italiane, sarà allestito un punto informativo con l’obiettivo di far conoscere alla collettività l’importanza della sicurezza sismica delle abitazioni e di divulgare il programma di “prevenzione attiva” che prevede visite tecniche informative, da parte di Architetti e Ingegneri, esperti in materia, senza alcun onere per i richiedenti, da svolgere nel successivo mese di Novembre.