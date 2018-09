La vicenda della Cisma di Melilli a "Striscia la notizia"

La perdurante chiusura della discarica Cisma di Melilli argomento di un servizio del Tg satirico "Striscia la Notizia" di canale 5.

Sul posto l'inviata Stefania Petix e il bassotto, che ha ripercorso la vicenda giudiziaria che ha portato alla chiusura nel 2017 del sito da parte della Procura di Catania per traffico illecito di rifiuti e per irregolarità nella gestione dell'impianto.

Intanto in Sicilia mancano le discariche e quella di Melilli, attualmente gestita dallo Stato, resta chiusa con grave pericolo per l'ambiente e con i dipendenti senza lavoro.

Rimane l'interrogativo sulla validità delle precedenti autorizzazioni, Via e Aia. Per dirimere la questione la Petix ha chiesto lumi agli assessori regionali al territorio e ambiente, Cordaro e all'energia e servizi di pubblica utilità, Pierobon, per poter rendere nuovamente operativa la struttura.

Per vedere il servizio CLICCA QUI