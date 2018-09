Siracusa, il segretario della Femca Cisl Tripoli al nazionale

Sebastiano Tripoli lascia la guida della Femca Cisl Ragusa Siracusa per assumere un nuovo ruolo nell’ambito della segreteria nazionale della categoria. Gli è stata affidata tutta l’area del petrolio nazionale.

Augustano, 45 anni, ha assunto la guida dei Chimici cislini siracusani il 23 luglio del 2009 e, quattro anni dopo, il 6 marzo del 2013, è stato eletto come primo segretario generale della nuova Femca Cisl che accorpa i territori di Ragusa e Siracusa. E' stato poi rieletto per il secondo mandato nel marzo del 2017.

"Porto a Roma l’esperienza maturata in questi anni in un’area industriale importante – commenta Sebastiano Tripoli - anni di grandi vertenze e, allo stesso tempo, di grande confronto sul territorio".

"Il giusto riconoscimento all’amico e al bravo dirigente sindacale attento e preparato sui temi industriali" – commenta Paolo Sanzaro, segretario generale della UST Ragusa Siracusa.