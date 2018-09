Di Maio, senza reddito di cittadinanza il M5S non voterà il Def

Senza reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100-Fornero, risarcimento dei truffati dalle banche la nota al Def non avrà i voti del M5S. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier Luigi Di Maio alla riunione con i ministri M5S.

"Per me non ha senso parlare solo di deficit. Si deve scommettere sulla crescita e dare risposte ai bisogni dei cittadini. Con l'11% di disoccupazione non possiamo che puntare su investimenti e crescita di qualità", sottolinea, a quanto si apprende Di Maio.