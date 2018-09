Gemellaggio Siracusa-Amburgo, i tecnici del St. Pauli spiegano il calcio ai migranti: lo sport come integrazione sociale

Lingue ed etnie diverse si fondono nei sani valori dello sport. Spazzati i pregiudizi all'interno di un campo, su un prato verde, davanti a un pallone, dove tutti non sono altro che ragazzi che giocano una partita di calcio. E' successo nei giorni scorsi a Siracusa, nel campetto di via Lazio.

In campo "il St. Pauli di Amburgo rinforzato dai campioni di Bosco Minniti e dai fuoriclasse africani, la squadra del Centro Sportivo Italiano e gli Juniores del Real Siracusa" - così come annuncia sui social Padre Carlo D'Antoni della chiesa di Bosco Minniti, luogo dove vengono ospitati circa un trentina di extracomunitari.

La partita è frutto di un gemellaggio tra Siracusa e Amburgo, dalla quale sono arrivati i tedeschi del St.Pauli con un team di tecnici, psicologi e comunicatori.

Il St.Pauli in Germania gioca nella Seconda Divisione (pari all'italiana Serie B) e da voce e maglia da gioco anche a persone prive di documenti, asilo politico o protezione umanitaria.