Avola, 250 mila euro per il restauro della Chiesa di Santa Venera

La Regione siciliana ha emanato un decreto con il quale si liquida la somma di 249.061,22 euro per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del progetto per il consolidamento e il restauro della Chiesa di Santa Venera in Avola, danneggiata dal sisma del 13 dicembre 1990. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale