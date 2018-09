Siracusa, nascondeva in casa hashish già divisa in singole dosi: arrestato per spaccio

Nascondeva in casa 1 panetto di hashish di 89 grammi, di cui 19 involucri preconfezionati singolarmente ed 1 bilancino di precisione utilizzato per la pesatura di stupefacenti.

E' stato arrestato dai Carabinieri, in flagranza di reato, Christian Spicuglia, 28 anni, siracusano pregiudicato e disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il materiale è stato trovato nascosto nei mobili di casa a seguito di perquisizione domiciliare.

Il ragazzo è stato chiuso ai domiciliari