Floridia, arrestato 2 volte in poche ore: per tentata rapina e per evasione

Dovrà rispondere di tentata rapina Giuseppe Caruso, 21enne di Avola, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai Carabinieri di Floridia in flagranza di reato.

Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima dell’orario di chiusura, il giovane, dopo aver fatto un rapido sopralluogo nel supermercato che intendeva colpire, ha provato a portare via della merce senza pagarla alle casse. Il personale ha tentato di bloccarlo e Caruso ha iniziato a lanciare forme di formaggio ed altra merce contro di di loro.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i militari dell'Arma che lo hanno arrestato. Caruso è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo, ma dopo alcune ore, il giovane si è allontanato da casa. Rintracciato è stato nuovamente arrestato per evasione. Da qui la restrizione nella Casa Circondariale di Cavadonna.