Siracusa, raccolta rifiuti indifferenziati: per il consigliere Burgio "Grottasanta abbandonata"

Mancato rispetto del calendario e mancata derattizzazione e disinfestazione. Queste le carenze che il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, rileva nel servizio di raccolta rifiuti a Grottasanta.

"I giorni di raccolta dell'indifferenziata sono programmati il lunedì e il venerdì dalle 5 alle 11. Invece - afferma - per l'ennesima volta la raccolta non è stata eseguita come programmato e i residenti ancora aspettano che venga effettuata la derattizzazione e disinfestazione. Topi e blatte sono numerosi e i cittadini sono davvero stanchi. Basterebbe - conclude il consigliere - far rispettare i giorni della raccolta evitando di lasciare l'immondizia per strada"..