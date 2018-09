Noto, "Scuole sicure": proseguono i controlli di contrasto allo spaccio di droga

Ancora servizi di contrasto allo spaccio e al consumo di droga nelle scuole da parte della Polizia.

A Noto, nell’ambito del progetto Scuole Sicure, durante la settimana i poliziotti hanno effettuato una serie di controlli, operando in via preventiva.

Pattuglie appiedate hanno operato nel centro storico, specie il sabato sera. Diverse infrazioni al codice della strada sono state sanzionate, sia nella zona centrale che in quella periferica della città, soprattutto a carico di giovani ai quali sono state elevate le relative sanzioni accessorie.