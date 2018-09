Siracusa, perimetrazione Zes: Cafeo "Necessaria una riduzione delle aree Sin"

Potrebbe andare perduto il lavoro svolto fino ad adesso per la realizzazione delle Zone Economiche Speciali nel territorio siracusano, se non si interviene subito per una netta riduzione delle aree Sin della provincia.

A lanciare l'allarme è il deputato regionale Giovanni Cafeo, commentando la nota rilasciata da Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa, associazione promotrice del Patto di Responsabilità Sociale.

“L’allarme lanciato dal presidente Bivona, evidentemente a nome di tutte le associazioni che hanno sottoscritto il Patto di Responsabilità Sociale, non può e non deve essere sottovalutato – spiega l’On. Cafeo – visto che proprio in queste ore il Governo sta definendo il perimetro delle Zes dalle quali saranno escluse le aree Sin e le zone sottoposte a vincoli paesaggistici. Di fatto, potrebbe venire escluso praticamente tutto il territorio della provincia di Siracusa, incluso il porto di Augusta”.

“Accolgo quindi immediatamente l’appello delle associazioni del Patto di Responsabilità di Siracusa – conclude Cafeo – e anzi rilancio ai colleghi deputati regionali e nazionali e soprattutto ai sindaci del territorio l’impegno per un’azione congiunta, mirata a chiedere con forza la riduzione delle aree Sin, allargate senza criteri ma soprattutto senza considerare il danno economico dovuto agli stretti vincoli e alla conseguente impossibilità di investimenti sul territorio”.