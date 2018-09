Canicattini Bagni, via ai lavori di completamento della cabina elettrica di via Regina Elena

Scongiurata a Canicattini Bagni l'interruzione di energia elettrica da parte di Enel il 27 settembre, alla vigilia delle celebrazioni della festa di San Michele, per gli interventi di manutenzione e sistemazione della cabina di via Regina Elena che serve tutto il centro storico

Questa mattina il sindaco, Marilena Miceli, ha incontrato il responsabile del cantiere per concordare i lavori futuri e ridurre i disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali.

I lavori programmati e non più rinviabili, verranno realizzati il prossimo lunedì 15 Ottobre dalle ore 8:30 alle ore 16:00.