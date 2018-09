Furto in villetta nel Ragusano, arrestati tre uomini di Pachino

Si sarebbero introdotti all'interno di una villetta nella zona di Santa Maria del Focallo, ad Ispica, con volto travisato da passamontagna e armati di coltello, per poi forzare la porta d'ingresso dell'abitazione con una zappa.

E' successo la scorsa notte, quando ai Carabinieri di Ispica è arrivata una telefonata che segnalava strani rumori dall'appartamento vicino. I militari hanno bloccato i tre in flagranza di reato e li hanno arrestati per furto aggravato in abitazione.

I tre erano riusciti a portare via 4 orologi di medio valore. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.

I tre identificati sono: Antonio Crisafi, 24 anni, con precedenti , Michele Cubeta, 51 anni, con precedenti e Giovanni Muscatello, 53 anni, con precedenti, tutti di Pachino. I tre sono stati chiusi nella Casa Circondariale di Ragusa