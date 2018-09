Siracusa, doppi turni all'alberghiero: è protesta. Cafeo: "Disagi in via di risoluzione"

Poche aule, tanti iscritti, alunni costretti a fare i doppi turni. E' quello che sta succedendo all'Istituto alberghiero a Siracusa dove, ieri mattina, si è svolta la protesta degli studenti.

A correre in loro soccorso il deputato regionale Giovanni Cafeo, il quale annuncia la messa a disposizione di 5 aula dall’Istituto Juvara.

“In particolare, nel corso di questo fine settimana – dice Cafeo – grazie al personale di Siracusa Risorse è in programma il trasferimento di arredi e suppellettili, in modo tale da cominciare gradualmente a ridurre i doppi turni”.

“Resta inteso che l’assessore Regionale alla Formazione e alla Pubblica Istruzione, l’On. Lagalla – conclude Cafeo – segue su mia sollecitazione con attenzione lo sviluppo della vicenda e qualora il problema non si risolvesse in questo modo, si è già reso disponibile per trovare una una soluzione definitiva ai disagi subiti dagli studenti”.