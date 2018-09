Siracusa, Legambiente: volontari puliscono il Parco Robinson

Si sono dati appuntamento per sabato 29 settembre, alle 9, al Parco Robinson (Bosco Minniti, Via Madre Teresa di Calcutta) armati degli strumenti necessari per pulire il Parco.

Con l'aiuto di un esperto sarà illustrato il corretto conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di volontariato ambientale italiana.

Lo slogan di quest'anno è “Puliamo il mondo dai pregiudizi”.