Maxipiantagione di marijuana nell’Agrigentino: 2 arresti

Una maxipiantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri nelle campagne di Ribera, in provincia di Agrigento. I carabinieri hanno scoperto oltre 150 piante di canapa indiana, alte quasi tre metri, del peso stimato di una tonnellata. Poco distante, i militari hanno trovato anche un’altra serra, dedicata all’essiccazione delle piante, trovando 40 kg di marijuana già pronti per essere essiccati. I carabinieri, che da tempo ispezionavano la zona, hanno fatto irruzione in un vasto appezzamento di terreno in contrada Scirinda, in un vallone tra rocce e fitta vegetazione le piante di marijuana e sorprendendo sul posto un agricoltore e la moglie. I carabinieri hanno notato che nella strada di accesso ai terreni c’erano varie telecamere, per avvisare il proprietario di eventuali sgraditi ospiti. Proseguendo tra arnie ed attrezzi agricoli, l’odore di marijuana è diventato sempre più intenso. Così è salta fuori una mega serra dotata di impianto di ventilazione ed illuminazione, all’interno della quale erano presenti oltre 150 piante di canapa indiana. La marijuana una volta venduta sul mercato avrebbe fruttato alcune centinaia di migliaia di euro. La coppia di agricoltori è stata arrestata con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in carcere, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari.