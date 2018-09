Usa, seconda donna accusa Kavanaugh di molestie

Una seconda donna accusa Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, di molestie sessuali. Secondo quanto riporta il New Yorker, la seconda accusatrice risale a quando Kavanaugh era all'università di Yale. I democratici del Senato stanno indagando sulle nuove accuse e ritengono la testimone credibile. La seconda donna che punta il dito contro Kavanaugh è Deborah Ramirez, che ora ha 53 anni e che ha studiato a Yale con Kavanaugh.

La Casa Bianca si schiera in difesa del giudice: : "E' una campagna di calunnie coordinata dai democratici" afferma la Casa Bianca in una nota.

"Questo presunto evento di 35 anni fa non è accaduto", sostiene Brett Kavanuagh. "E' una calunnia - prosegue - e non vedo l'ora di testimoniare giovedì e di difendere il mio buon nome" aggiunge Kavanaugh all'audizione in Senato che terrà insieme alla sua prima accusatrice, Christine Ford.