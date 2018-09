Nel Pisano, violento incendio: evacuate centinaia di persone

Continua a bruciare il monte Serra, nel Pisano, e le fiamme si avvicinano pericolosamente all'abitato di Calci. Il sindaco Massimiliano Ghimenti via Facebook ha ordinato agli abitanti di lasciare le case a scopo preventivo, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo. Un centinaio gli sfollati, che si sono raccolti nella palestra comunale.

Sono riusciti a decollare i Canadair e hanno cominciato ad operare per domare l'incendio scoppiato nella notte sul monte Serra. Lo rende noto su FB è il sindaco di Calci (Pisa), Ghimenti. Il primo cittadino riferisce che la scuola di Montemagno è chiusa per evitare di intralciare i mezzi di soccorso mentre le scuole a La Gabella (frazione del comune di Calci) e nel centro del paese sono aperte "per facilitare le famiglie ed evitare che troppa gente resti in Oaese". "Si comincia a vedere il disastro immane", commenta Ghimenti.