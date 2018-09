Siracusa, campagna "Edward" sulla sicurezza stradale: rilevati solo 2 incidenti e senza feriti

Centrati in pieno in provincia di Siracusa gli obiettivi della campagna congiunta di sicurezza stradale “Edward”, promossa dal network europeo delle polizie stradali “Tispol”. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro della settimana europea della mobilità, mira a colpire tutti quei comportamenti illeciti che sono causa di incidenti stradali.

Nell’arco della scorsa settimana lungo la tratta Rosolini-Siracusa-Catania sono stati appena due gli incidenti rilevati. In particolare il 19 settembre, indicata come “la giornata “Edward” “zero vittime sulla strada” si è rilevato uno dei due sinistri che, peraltro, è stato di lieve entità senza feriti.

Imponente l'apparato di servizi e personale della Polstrada di Siracusa e dei Distaccamenti di Noto e Lentini.

Le pattuglie impiegate dal 17 al 23 settembre sono state 65 con l’utilizzo di 130 agenti; i posti di controllo sono stati 2. Sono stati predisposti, inoltre, 5 servizi con l’impiego di apparecchiature autovelox. Sono state rilevate 122 infrazioni per superamento dei limiti di velocità, 14 per l’uso del cellulare alla guida; 98 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nei prossimi mesi saranno messe in campo altre iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, tra queste la 19ma edizione del Progetto Icaro, organizzato da Polstrada e dall'Ufficio Scolastico provinciale con il coinvolgimento di oltre 10.000 studenti.