Priolo Gargallo, il Comune istituisce uno sportello nazionale amianto

Sarà istituito uno sportello per fermare la strage che creano le fibre di amianto nei territori di Piolo, Melilli, Augusta, Siracusa, Floridia e Solarino. L'inziativa assunta dal Comune di Priolo Gargallo in sinergia con l’Osservatorio Nazionale Amianto ha sede presso il Comune di Priolo Gargallo.

Lo sportello nazionale amianto offrirà, a titolo gratuito, assistenza tecnica per le bonifiche dei materiali di amianto, assistenza medica per la prevenzione, terapia e cura, assistenza legale per rendite, prepensionamenti e risarcimenti

"I cittadini potranno rivolgersi fisicamente presso il Comune di Priolo Gargallo ai numerosi volontari dell’ONA che ivi saranno presenti, e per quanto riguarda l’assistenza medica gratuita direttamente al Dott. On.le Pippo Gianni, che mantiene anche la sua veste di medico con specializzazione medico-legale e medico internista, oltre che direttamente impegnato nella cura del bene pubblico attraverso la carica di Sindaco, alla quale è stato chiamato con voto plebiscitario superiore al 60% dei consensi. Fondamentale i controlli sanitari al fine di ottenere la diagnosi precoce delle patologie asbesto correlate, e quindi l’intervento tempestivo, oltre alla tutela legale" - dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto.

"Sono fiero di poter continuare ad essere un medico al servizio dei miei concittadini, oltre che tutore del bene pubblico e della salute pubblica, che difenderò a spada tratta così come ho sempre fatto. - commenta il sindaco di Priolo, Pippo Gianni - Mi definisco a ragione il primo sindaco ambientalista con l’Osservatorio Nazionale Amianto trasformeremo l’isola nella prima regione italiana deamiantizzata e fermeremo la strage della fibra killer".

"È necessario fermare questa strage. Sarò disponibile notte e giorno con i volontari dell’ONA per farmi promotore della necessità non solo della bonifica, ma anche della prevenzione, terapia e cura delle patologie asbesto correlate. Lo sportello nazionale amianto dell’ONA Onlus verrà articolato in tutta la Sicilia, comune per comune, e assicurerà un servizio gratuito a tutta la collettività" - dichiara Calogero Vicario, coordinatore regionale ONA Sicilia.