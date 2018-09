Siracusa, a rischio i benefici della Zes: appello alla mobilitazione del presidente di Confindustria

Un forte appello rivolto ai sindacati dell'area industriale, compreso il primo cittadino di Siracusa, viene lanciato dal presidente di Confindustria, Diego Bivona, per chiedere, d’intesa con i parlamentari, al Governo nazionale la ridefinizione del perimetro della stessa area SIN che appare allargata a dismisura.

"L'area SIN - scrive Bivona - è stata istituita 18 anni fa ma da allora è stato bonificato dalla parte pubblica solo il 20% del territorio".

L’attuale Sito di Interesse Nazionale - riferisace Bivona - è un’area di 5.814 ettari e comprende non solo l’area industriale (2134 ettari) ma ingloba grandi pezzi di territorio di diversi Comuni: Augusta, Priolo, Melilli, fino a Siracusa, comprendendo Epipoli, il Porto, la fascia costiera fino ai Pantanelli e non si comprende quale criterio è stato seguito per inserirli all’interno dell’attuale SIN”.

Questo avrebbe causato, secondo quanto asserisce il presidente di Confindustria, il blocco di importanti investimenti anche turistici e la fuga di imprenditori. A tutto ciò si aggiungerebbe oggi il rischio di perdere i vantaggi previsti per chi investe nelle aree ZES la cui gestione è affidata alla Autorità di Sistema di Augusta-Catania.

"Il Governo Regionale sta definendo – continua Bivona – i confini della Zona Economica Speciale che sarà di estensione limitata per disposizione ministeriale e che interesserà parte di aree della Sicilia orientale da Messina fino a Gela. Saranno escluse le aree soggette a vincoli come le aree SIN. Il grave paradosso è proprio questo - conclude il presidente di Confindustria - il Porto di Augusta, la cui caratteristica di porto “core” è fondamentale per il riconoscimento della ZES, non genera per il territorio siracusano alcuna ricaduta economica, a vantaggio di territori delle province di Catania, Messina, Ragusa e Caltanissetta-Gela”.