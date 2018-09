Siracusa, campionato Ordine Ingegneri: vince l'Ancona

Ha vinto l'Ordine degli ingegneri di Ancona il XXVII campionato nazionale di calcio a 11 che si è disputato ieri a Siracusa, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa. L'Ancona ha battuto Bergamo con il risultato di 1-0. La Coppa Italia, riservata alle squadre che erano uscite agli Ottavi di finale, è stata vinta dalla squadra degli ingegneri di Roma che ha sconfitto Cagliari con il punteggio di 2-1 al Di Pasquale di Avola.

La finale del campionato di calcio a 7 ha visto come vincitore l’Ordine degli Ingegneri di Bari che ha sconfitto per 3-2 Potenza al termine di gara emozionante e molto tirata. La Coppa Italia, riservata alle formazioni sconfitte ai Quarti di finale, è andata al Brescia, impostosi per 3-2 sul Napoli.

“E’ stata un’esperienza entusiasmante – ha detto il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, Sebastiano Floridia - che ha messo la nostra città al centro di una manifestazione capace di coinvolgere oltre 1500 persone”.