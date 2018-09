Siracusa, sit in di protesta alla stazione: futuro incerto per 400 lavoratori

Sciopero e sit in questa mattina da parte dei lavoratori che lavorano nei servizi degli appalti ferroviari a Siracusa.

La protesta è stata indetta dalla Filt Cgil e ha coinvolto i lavoratori delle attività di pulizia, ristorazione e accompagnamento notte.

"Tra la Stazione Centrale e lo Scalo Pantanelli - spiega il segretario della Filt Cgil, Vera Uccello - operano circa 400 dipendenti e in tutte le aziende appaltatrici sono attivi gli ammortizzatori sociali, con organici in esubero a seguito dei cambi appalto effettuati al massimo ribasso, con cambi continui e mancata applicazione delle clausole sociali e occupazionali. Una delle vertenze in atto - ricorda - è quella della Mondus srl che, dal mese di Settembre, ha attivato la procedura di mobilità, dichiarando l'esubero di 52 lavoratori in tutta la Sicilia, compreso il territorio siracusano, sia per i servizi ai treni regionali che per i servizi accessori".